Ordini aperti per le nuove DS 3 e DS 4 HYBRID, ecco quanto costano

Stellantis ha dato il via agli ordini italiani delle nuove DS 3 HYBRID e DS 4 HYBRID, vetture alimentate a benzina che hanno batterie che non necessitano di essere ricaricate tramite rete elettrica.

Non una tecnologia Full Hybrid, come quella presente sulla nuova MG3 appena arrivata in Italia, ma un “ibrido leggero” che secondo Stellantis può comunque permettervi di viaggiare per il 50% del tempo in modalità elettrica, in città ovviamente.

Un sistema ibrido che permette alle vetture di rimanere al di sotto dei 135 g/km di CO2 necessari per accedere all’Ecobonus italiano, con quote maggiorate dal mese di maggio. Per sapere quanto potete risparmiare con i nuovi incentivi acquistando un’auto termica o ibrida abbiamo realizzato un articolo apposito (cliccate sul testo evidenziato per leggerlo).

Le nuove DS 3 HYBRID e DS 4 HYBRID producono infatti 130 g/km di CO2 e rientrano negli incentivi per il rotto della cuffia. A spingerle troviamo una motorizzazione PureTech 130 da 100 kW/136 CV, il cui motore elettrico da 21 kW/28 CV è integrato nel cambio automatico a doppia frizione e 6 rapporti. Ma parliamo di prezzi. Nuova DS 3 HYBRID parte da 33.150 euro in allestimento Bastille Business, con Performance Line si sale a 33.650 euro, mentre Opera parte da 39.500 euro. Anche DS 4 HYBRID viene proposta in tre allestimenti: Pallas parte da 37.000 euro, Étoile Alcantara a 41.800 euro e infine Étoile Pelle Nappa a 44.100 euro.

