Ordini aperti per il Nissan Ariya: prezzi, batterie, potenza e autonomie per l'Italia

Nel corso dell'ultimo anno abbiamo parlato spesso della nuova Nissan Ariya, il primo crossover coupé 100% elettrico del marchio giapponese, non conoscevamo però né il prezzo italiano, né quando sarebbe stato commercializzato nel nostro Paese. Ebbene da oggi 11 aprile sono aperti i preordini: scopriamo tutto su Ariya.

Nissan Ariya sarà disponibile in Italia in tre versioni differenti, da 160 kW/218 CV, 178 kW/242 CV e 225 kW/306 CV. Due invece le batterie a listino, 66 kWh (63 kWh effettivi) e 91 kWh (87 kWh effettivi). Sul fronte della trazione invece avremo due possibilità: 2WD con entrambe le batterie, da 218 e 242 CV, oppure AWD e-4ORCE da 306 CV (come Nissan ha sviluppato la tecnologia e-4ORCE). La 2WD eroga al massimo 300 Nm di coppia e percorre lo 0-100 km/h in 7,5 secondi, la AWD offre 600 Nm e raggiunge i 100 km/h in 5,7 secondi. Differente anche la velocità massima: 160 km/h per la 2WD, 200 km/h per la AWD (in basso trovate una scheda tecnica dettagliata).



Arriviamo così a parlare di autonomia: la batteria da 66 kWh promette fino a 403 km, la batteria da 91 kWh invece fino a 520 km 2WD, 493 km AWD. Sul fronte delle dimensioni Nissan Ariya è lunga 4.595 mm, larga 1.850 mm e alta 1.660 mm, con un passo di 2.775 mm. Con la 2WD avete un bagagliaio più ampio, da 468 litri, mentre con la AWD arrivate a 415 litri. I cerchi di serie sono 235/55R19 su tutte le versioni, in opzione però potete scegliere i 255/45R20.



Ma quanto costa Nissan Ariya? Ariya 63 kWh Advance 2WD parte da 50.500 euro, la Ariya 87 kWh Evolve 2WD parte invece da 60.100 euro, infine la Ariya e-4ORCE 87 kWh Evolve AWD parte da 63.500 euro. Per ordinare subito una Nissan Ariya potete andare sul sito ufficiale Nissan e navigare nella sezione dedicata al crossover.