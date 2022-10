Ordini aperti per il Nimbus a tre ruote: è sempre in equilibrio grazie alla tecnologia

La mobilità elettrica sta cambiando nel profondo il nostro modo di spostarci in città, e pensiamo soprattutto ai nuovi scooter elettrici, ai monopattini, alle e-bike, ai quadricicli come la Citroën Ami. Un'inedita frontiera è però rappresentata dai veicoli a tre ruote come il Nimbus EV.

Questo mezzo a tre ruote sta spopolando negli Stati Uniti, dove è adesso disponibile all'ordine, anche grazie a una caratteristica unica: è il primo veicolo a tre ruote inclinabile automaticamente mai prodotto al mondo. Il Nimbus EV infatti, grazie alla sua tecnologia di bordo, è capace di rimanere in equilibrio in autonomia, in qualsiasi condizione, anche quando ci si piega in curva, questo significa che può essere guidato da chiunque, anche da chi è alle prime armi oppure ha il timore di guidare mezzi simili.

Grazie alle sue dimensioni sguscia nel traffico senza problemi, inoltre in un normale parcheggio per auto si possono parcheggiare fino a tre Nimbus (Nimbus One a tre ruote largo quanto una moto). La società che lo produce assicura che eroga, indirettamente ovviamente, un terzo del carbonio generato da una Tesla Model 3 ogni chilometro e mezzo e un decimo di un'auto termica. Si può ricaricare ovunque grazie alle sue batterie rimovibili e intercambiabili, oppure può essere ricaricato a una qualsiasi presa elettrica casalinga.

In alcune città avrà anche la possibilità di fare il Battery Swapping, si potrà così ricaricare completamente in un minuto... Insomma parliamo di un veicolo che vuole rivoluzionare gli spostamenti urbani. Due le versioni disponibili: il Nimbus One raggiunge gli 80 km/h, il Nimbus One S invece si spinge fino a 120 km/h, raggiungono i 48 km/h rispettivamente in 3 secondi e 2,8 secondi, promettono 150 e 206 km di autonomia grazie a batterie da 9 kWh e 12 kWh.

Le prime consegne avverranno nel secondo trimestre del 2023 negli Stati Uniti, poi toccherà all'Europa. Ma quanto costa il Nimbus? Si può avere a meno di 10.000 dollari (10.139 euro) oppure si può prendere a noleggio a 200 dollari al mese.