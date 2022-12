Ordini aperti per la FUELL Fllow, la moto elettrica hi-tech che viene dagli USA

La mobilità elettrica sta cambiando nel profondo anche il mercato delle due ruote, con sempre più moto e scooter a zero emissioni in arrivo sul mercato. Fra i modelli più attesi c'è sicuramente la nuova FUELL Fllow, moto elettrica dall'aspetto futuristico i cui ordini sono stati appena aperti.

Si tratta di una nuova moto elettrica che sembra quasi uscita dal mondo di Tron, da un film fantascientifico ambientato in un futuro non troppo lontano. Gli aspetti distintivi della FUELL Fllow sono sicuramente un motore posteriore installato direttamente nella ruota (da 47 CV di serie, da 15 CV opzionale), una piattaforma di ricarica rapida e una dashboard digitale connessa, il telaio inoltre è costruito con tecnologia MonoStruct per una maggiore solidità.

Dotata di una grande batteria da 10 kWh, la Fllow promette più di 240 km di autonomia; se al giorno percorrete circa 25 km per andare al lavoro potete ricaricare la moto una volta a settimana. Il pacco batteria inoltre si ricarica dallo 0% al 100% in meno di 30 minuti, mentre bastano 15 minuti per andare dal 20% al 90%. È possibile sfruttare la ricarica DC (CCS) oppure AC fino a 6,6 kW con un caricatore opzionale.

La Fllow è anche una moto super tecnologica: è dotata di ABS e frenata rigenerativa, funzionalità che sulle nuove moto elettriche non sono affatto scontate, abbiamo poi una telecamera posteriore e una telecamera anteriore con Collision Detection. E ancora eTraction Control, due modalità di guida, accensione Keyless, Blind Spot Detection, Front & Rear Collision Warning e un'intera suite di applicazioni. Ciliegina sulla torta: è disponibile una modalità di assistenza sia per la camminata che per la marcia indietro.

La FUELL Fllow ha anche un comodo sottosella da 50 litri nel quale riporre un casco o uno zaino, infine grazie alla dashboard connessa potete controllare diversi aspetti del veicolo direttamente dall'applicazione per smartphone. Pensiamo all'accensione, alla localizzazione e alla navigazione, al livello di carica e all'antifurto. Fondata da Erik Buell, FUELL è un'azienda fieramente americana che produce i suoi prodotti direttamente negli USA. Ma quanto ci costa tutta questa tecnologia? La FUELL Fllow si può ordinare su prelaunch.com a un prezzo finale di 11.995 dollari, circa 11.300 euro, con 200 dollari di anticipo.