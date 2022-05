Ordini aperti per il nuovo Ford Ranger Raptor 2022: V6 Biturbo e software SYNC 4

Sognate di possedere un classico pick-up all'americana, declinato inoltre alla sua massima potenza? Ford ha appena aperto gli ordini del suo Ranger Raptor 2022 di nuova generazione, il suo pick-up più performante di sempre.

Presentato all'inizio di quest'anno (ufficiale il nuovo Ford Ranger Raptor 2022), il veicolo ha subito colpito per via del suo motore EcoBoost V6 Biturbo da 3.0 litri messo a punto da Ford Performance, capace di erogare 288 CV con 491 Nm di coppia. Ciò che non conoscevamo a febbraio però era il suo prezzo: il nuovo Ranger Raptor costa in Italia 62.500 euro, disponibile in un'unica versione con doppia cabina, ammortizzatori FOX Live Valve e sette modalità di guida differenti, così da aggredire una moltitudine di terreni.

A bordo abbiamo anche un sistema di scarico attivo che offre un sound del motore regolabile con quattro modalità differenti. Le novità inoltre sono anche all'interno: debutta infatti il quadro strumenti digitale da 12,4" e il touchscreen centrale da 12" che supportano l'avanzato sistema di connettività e intrattenimento Ford SYNC 4A di nuova generazione. Oltre a poter ordinare il vostro nuovo Raptor potete anche giocare con il configuratore sul sito Ford.it, mescolando optional e colori - dall'Arctic White al Code Orange, passando per il classico Blue Lightning.