Ordini aperti per il nuovo ENYAQ Coupé iV con 5.000 euro di Ecoincentivi SKODA

La Skoda ENYAQ iV è probabilmente una delle migliori auto elettriche che possiate acquistare a fine 2022, per saperne di più: prova della Skoda ENYAQ iV 100% elettrica. Il SUV inoltre avrà presto un'accattivante versione Coupé che ora si può ordinare in Italia.

Il nuovo SKODA ENYAQ Coupé iV è ora disponibile all'ordine presso tutte le concessionarie ufficiali Skoda in Italia. Sviluppato sull'avanzato pianale MEB del Gruppo Volkswagen, SKODA ENYAQ Coupé iV offre la trazione posteriore di serie e due tagli batteria, da 62 kWh (netti 58 kWh) e 82 kWh (netti 77 kWh). Due anche i motori elettrici, abbinati alle differenti batterie: 132 kW e 150 kW. Per la batteria da 82 kWh è disponibile anche la trazione integrale grazie a due motori elettrici, uno per asse, con potenze complessive di 195 kW per la 80x e 220 kW per l'inedita versione RS, la prima sportiva elettrica di Skoda.

La versione 60 iV vanta un'autonomia che spazia da 379 a 408 km, mentre le versioni 80 iV e 80x iV offrono fino a 520/559 km e 501/534 km di range. Il nuovo modello Coupé si distingue poi per via di un tetto panoramico in cristallo di serie. Nonostante l'aspetto più sportiveggiante, SKODA ENYAQ Coupé iV offre comunque 570 litri di bagagliaio in posizione standard, appena 15 litri in meno di ENYAQ SUV, mentre con i sedili abbassati abbiamo 1.610 litri di spazio a disposizione.

SKODA ENYAQ Coupé iV arriva sul mercato italiano con software ME3 che migliora le gestione termica della batteria, che si ricarica fino a 120 kW nella versione da 62 kWh e fino a 135 kW nella versione da 82 kWh. SKODA ENYAQ Coupé iV parte da 49.900 euro nella sua variante 60 e arriva a 64.950 euro nella variante RS 4x4. Configuratela subito sul sito ufficiale di SKODA Italia.