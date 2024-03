Ordini aperti per il Dacia Duster 2024, ecco quanto costa in Italia

Appena qualche ora fa abbiamo dedicato un intero articolo all’attuale line-up Dacia: cosa fare, comprare subito o aspettare le novità 2024? Ora Dacia Italia ha appena aperto gli ordini del nuovo Duster 2024.

Vi abbiamo già parlato dei prezzi del nuovo Dacia Duster 2024, ve li ricordiamo però qui assieme alle motorizzazioni disponibili. Il SUV tuttofare del brand romeno parte in Italia da 19.700 euro in allestimento Essential e motorizzazione ECO-G 100, ovvero bifuel benzina+GPL. Rispetto al modello 2023 c’è stato un leggero aumento, prima però la base era la TCe benzina 90 CV, dunque c’è stato un bel passo avanti - oltre a tutte le novità del modello che riguardano sia gli esterni che gli interni.

A 22.900 euro è possibile avere la motorizzazione benzina TCe 130 Mild Hybrid a 48 V in allestimento Expression (25.400 euro per la versione 4x4), mentre già a 26.400 euro si ha la motorizzazione HYBRID 140 in allestimento Expression, una versione Full Hybrid estremamente efficiente che vi permette di abbassare i consumi, soprattutto in città (e senza bisogno di dover caricare la batteria, la carica avviene semplicemente in fase di marcia grazie alle frenate e alle decelerazioni).

Dunque, a listino abbiamo tre diverse motorizzazioni, due trazioni (FWD o 4x4) e quattro allestimenti, per un totale di 12 versioni a listino. Il prezzo massimo? 27.900 euro della Duster Extreme HYBRID 140, il non-plus-ultra dell’attuale gamma 2024. Quale Duster prenderete? Come detto nell’articolo dedicato, quest’anno sono sparite le motorizzazioni diesel, dunque se siete amanti del gasolio dovete per forza di cose lanciarvi sul Model Year 2023 finché è disponibile.