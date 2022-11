Ordini aperti per Audi Q8 e-tron SUV e Sportback: quanto costa il SUV high-end?

Audi ha finalmente aperto gli ordini del nuovo Audi Q8 e-tron 2023 (ufficiale il nuovo Audi Q8 e-tron), compresa la versione Sportback e-tron. Scopriamo subito il listino del potente SUV high-end a elettroni del marchio dei quattro anelli.

Rispetto al precedente modello, Q8 e-tron ha più autonomia e maggiore potenza. Due le versioni disponibili per Audi Q8 e-tron e Sportback e-tron: 50 e-tron quattro e 55 e-tron quattro, cui poi faranno seguito le varianti sportive S. Entrambe le attuali versioni hanno trazione integrale quattro elettrica con due motori elettrici. Con la Q8 50 e-tron abbiamo 340 CV di potenza in modalità boost e una coppia massima di 665 Nm, ovvero 27 CV e 124 Nm in più rispetto al passato, con uno scatto 0-100 km/h possibile in 6 secondi. Cresce l'autonomia, che ora raggiunge i 491 km per la variante SUV, 504 km per la Sportback.

Audi 55 e-tron può invece contare su una potenza massima in modalità boost di 408 CV con 664 Nm di coppia. L'autonomia WLTP raggiunge in questo caso i 582 km nella versione SUV, 600 km con la Sportback. Lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in 5,6 secondi, la velocità massima invece è limitata a 200 km/h.

Audi Q8 50 e-tron e Q8 Sportback 50 e-tron hanno ora una batteria da 95 kWh (89 kWh netti) che si ricarica fino a 150 kW di potenza, i modelli 55 e-tron invece raggiungono i 114 kWh (106 kWh netti) con 170 kW di capacità in ricarica. La carica in AC è ferma a 11 kW, è però possibile opzionare la 22 kW.

Arriviamo così a parlare di prezzi: nuovo Audi Q8 e-tron arriverà nelle concessionarie italiane da marzo 2023, le versioni 50 e-tron partono da 79.900 euro e 82.200 euro, mentre le 55 e-tron da 89.900 euro e da 92.200 euro.