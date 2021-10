Ordinate la Sono Sion a energia solare a 25.500 euro: dal 15 novembre prezzo più alto

In questi ultimi anni abbiamo imparato il significato della parola BEV, Battery Electric Vehicle, ovvero un'auto elettrica alimentata a batteria. Grazie allo sforzo di aziende come Sono Motors però esiste un'altra sigla, ovvero SEV: Solar Electric Vehicle. Ci riferiamo chiaramente alla nuova Sono Sion che ha già raccolto 15.000 ordini.

Un successo eccezionale quello dell'auto a energia solare (per approfondire: Sono Sion l'elettrica tedesca con pannelli solari), con Sono Motors che stima ordini per un totale di circa 450 milioni di euro, provenienti tutti dal vecchio continente. Ogni ordine inoltre ha visto un acconto medio di circa 2.800 euro (il minimo è 500 euro e avete 2 settimane per ottenere un rimborso). Ora per la società arriva una nuova sfida: rispettare il calendario produttivo, portando le prime Sion ai clienti che l'hanno ordinata in questo 2021 nel corso del 2023.

Come anticipato sopra, l'obiettivo dei 15.000 ordini è arrivato anche grazie all'estensione dei preorder al di fuori della sola Germania; ricordiamo infatti che si può ordinare questa SEL anche in Italia (cliccate qui per ordinare la Sono Sion), Austria, Svizzera, Francia, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo. Certo non ci sono solo buone notizie: l'attuale prezzo di 25.500 euro verrà presto aumentato. A partire dal 15 novembre (o dopo il raggiungimento dei 16.000 ordini) il prezzo della Sion salirà a 28.500 euro, che resta in ogni caso un prezzo ottimo per le caratteristiche offerte dall'auto.

Per circa 30.000 euro potremmo dunque avere un'auto con motore da 120 kW e 270 Nm di coppia istantanea, con 140 km/h di velocità massima. Fiore all'occhiello del modello sono ovviamente i pannelli solari, capaci di ricaricare fino a 35 km al giorno grazie alla sola energia generata dal sole. Ovviamente la batteria da 35 kWh si può ricaricare anche tramite cavo, per un'autonomia totale di 255 km. Per vedere la vettura in azione: qualcuno ha già fatto un giro sulla Sono Sion.