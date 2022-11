Ordinate da oggi la nuova Mazda MX-5 2023: si parte da meno di 30.000 euro

Il modello più iconico di Mazda, l'elegante e sportiva MX-5, si rinnova per il 2023: scopriamo subito tutte le novità della Mazda MX-5 2023, fra le quali spiccano nuovi colori per la carrozzeria, gli interni e la capote ma non solo.

La Mazda MX-5 2023 offre al suo pubblico una nuova tinta esterna chiamata Zircon Sand (che sostituisce la Polymetal Grey) mentre la capote della MX-5 Roadster, di tipo manuale e dotata di un meccanismo che ne facilita apertura e chiusura, si può avere adesso in colore marrone. Tre gli allestimenti in gamma: Prime-Line, Exclusive-Line e Homura al vertice. Exclusive-Line e Homura possono essere arricchiti dal pacchetto opzionale Driver Assistance, che completa la già ricca suite i-Activsense di Mazda.

La nuova MX-5 2023 Homura presenta un motore Skyactiv-G 2.0 da 184 CV, ammortizzatori Bilstein, una barra duomi, un sistema frenante Brembo e cerchi in lega forgiati BBS. La Homura permette anche la scelta del motore Skyactiv-G 1.5 da 132 CV, presente su tutta la gamma e dotato del sistema ISE (Induction Sound Enhancer) che esalta la sportività del propulsore.

La MX-5 2023 è disponibile con cambio manuale a 6 rapporti, mentre l'automatico con palette al volante si può avere sulle versioni Skyactiv-G 2.0 da 184 CV con carrozzeria RF. A proposito di serie speciali: Kazari e Kizuna sono le sue Special Edition del 2023. Kazari offre rivestimenti in pelle Nappa Terracotta e capote marrone, mentre Kizuna abbina i rivestimenti in pelle Nappa bianca alla capote blu. Entrambi i modelli dispongono di serie del pacchetto Driver Assistance e, per la carrozzeria RF, possono essere dotati del tetto rigido anche di colore Nero Lucido.

La Mazda MX-5 2023 si può ordinare già da oggi 24 novembre 2022 negli showroom del marchio a un prezzo di partenza di 29.900 euro nella versione versione Skyactiv G 1.5 132 CV 6MT Roadster Prime Line. Al top della gamma troviamo invece la versione Skyactiv G 2.0 184 6MT Homura con carrozzeria RF a 41.350 euro.

Vi ricordiamo che la Mazda MX-5 è non solo un'auto fantastica da guidare, è anche un eccellente investimento: 10 auto su cui investire.