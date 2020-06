Ordina per sbaglio 27 Tesla Model 3 per un conto di 1,4 milioni di euro

Ricordate quando Dan Markham del canale YouTube What's Inside? ha provato ad acquistare 50 Tesla Cybertruck? Beh quello era un esperimento voluto, un cittadino tedesco invece ha ordinato per sbaglio 27 Tesla Model 3.

L’uomo era intenzionato a cambiare il suo SUV Ford Kuga con un’auto elettrica, una delle più diffuse del mondo fra l’altro, è dunque andato sul sito internet del produttore californiano, ha configurato la sua vettura e poi al momento della conferma finale qualcosa è andato storto. Non avendo conferma o altri feedback da parte del portale, per ben due ore ha tentato di dare l’ok all’acquisto, per poi ritrovarsi finalmente con un messaggio di approvazione.

Conto finale? 1,4 milioni di euro da pagare, poiché nel carrello erano infine finite 27 Model 3 differenti. Soldi che l’uomo avrebbe dovuto finalizzare successivamente, peccato che il produttore americano chieda anche un acconto immediato: 100 euro di anticipo per 27 autovetture significava 2.700 euro da pagare immediatamente con carta credito.

L’uomo ha dunque contattato il servizio clienti in preda all’ansia ed è riuscito ad annullare tutto, a ottenere il rimborso e a rifare l’ordine - questa volta con una sola vettura nel carrello, prezzo attorno ai 51.800 euro. Acquistare vetture su internet sembra ormai il futuro, con il Coronavirus che ha accelerato il processo, fate attenzione però a cliccare in modo adeguato in fase di pagamento...