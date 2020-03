Ordina oltre 50 Tesla Cybertruck con 3 carte di credito diverse: il video

Poco dopo la presentazione del Tesla Cybertruck, avvenuta lo scorso novembre, la società di Elon Musk ha aperto un sito dedicato alla prenotazione del pick-up elettrico, anche se questo non vedrà la luce della produzione prima di fine 2021. Qualcuno a tal proposito si è chiesto: ma quanti Cybertruck si possono prenotare? C'è un limite?

Ricordiamo che prenotare un Tesla Cybertruck è un'operazione semplicissima e poco dispendiosa: se negli USA bastano 100 dollari, in Europa ci vogliono appena 100 euro per mettersi in lista d'attesa. 100 euro completamente rimborsabili nel caso si cambi idea. Proprio grazie a queste misure tutt'altro che restrittive, Dan Markham del canale YouTube What's Inside? Family, del quale abbiamo già parlato in passato per via della Tesla Roadster, ha provato a capire quale sia il limite di ordine per una singola persona, sempre che ci sia un limite...

Markham ha da tempo prenotato un vero Cybertruck per se stesso e la sua famiglia, nonostante questo però ha provato a mettere "nel carrello" anche altre unità, arrivando così a un limite di 10 Cybertruck prenotati con una singola carta di credito - poi il sistema lo ha in qualche modo bloccato. Nessun problema, Markham non è certo a corto di carte di credito, così con una American Express ha ordinato un'intera flotta di 30 Cybertruck prima che la carta venisse messa fuori gioco.

Con una terza carta è arrivato a ordinare la bellezza di 51 Tesla Cybertruck in totale ma non di più; Markham ha persino chiamato le banche per capire perché le sue carte venissero bloccate ma queste gli hanno spiegato che probabilmente il sito Tesla ha un tetto massimo di ordini, le carte sono tutte in regola. È stata sicuramente una prova goliardica, come potete vedere nel video in pagina, cosa riuscireste a fare in ogni caso con 50 Cybertruck?