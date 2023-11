I nuovi orari delle strisce blu di Milano: l'1 novembre è cambiato tutto

L’1 novembre 2023 sono scattate nuove regole per la viabilità nella città di Milano. Nella cosiddetta Cerchia dei Bastioni non si può parcheggiare per più di 2 ore, inoltre sono cambiati gli orari per il pagamento della sosta. Scopriamo tutti i dettagli.

Come si apprende dal sito internet dell’ATM, la società dei trasporti che si occupa anche dei parcheggi a pagamento nella città di Milano, la sosta sulle strisce blu si paga fino alle 19:00 al di fuori della cerchia filoviaria, anche il sabato. All’interno della Cerchia dei Bastioni invece, come ricordavamo in apertura, la sosta a pagamento sulle strisce blu è possibile solo per un massimo di 2 ore consecutive; un provvedimento che, secondo il Comune, dovrebbe garantire una maggiore rotazione dei posti disponibili. Questo vale tra le 8:00 e le 19:00 tutti i giorni della settimana, dalle 19:00 a mezzanotte invece (00:00) la sosta è a pagamento per le prime 2 ore, dopo le quali si sosta gratuitamente. Infine tra la mezzanotte (00:00) e le 8:00 la sosta è del tutto gratuita.

Le tariffe cambiano in base alla zona e a ogni zona è assegnato un codice. Si va da 1,20 euro all’ora ai 3 euro all’ora dell’Area C. Tutti i codici, le zone e le tariffe si possono consultare sul sito ATM: tutte le tariffe della sosta su strada a Milano.

Come si può pagare la sosta a Milano? Oltre ai classici parcometri è possibile utilizzare diverse app: MooneyGo, Easypark e Telepass. Si può pagare anche inviando un SMS al numero 48444 digitando il codice della zona seguito da un punto e dalla targa dell’auto (ad esempio: 1234.AA000BB). In questo modo è possibile pagare la sosta per un’ora con il credito telefonico ma solo con gli operatori TIM, WindTre e Vodafone. In Via Impastato (codice 3807) si attiva una sosta di 5 ore.