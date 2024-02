L'Or Blanc, l'unica Bugatti mai realizzata in porcellana: nessuno sa chi l'ha acquistata

Nel mentre non vediamo l'ora di arrivare a metà 2024 quando Bugatti presenterà l'erede della Chiron, vi mostriamo l'Or Blanc, una collaborazione unica tra Bugatti e la Königliche Porzellan-Manufaktur che ha realizzato questa straordinaria statua in porcellana.

Questa vettura, che riprende le fattezze della Bugatti Veyron Grand Sport, è stata presentata nel 2011 ed è stata soprannominata la "porcellana più veloce". La carrozzeria bianca della vettura è preverniciata con una tonalità bianca brillante e presenta inoltre intricati intarsi in porcellana su diverse parti esterne, inclusi il tappo del serbatoio del carburante, gli stemmi e i coprimozzi delle ruote.

Le linee blu intrecciate sulla carrozzeria sono state disegnate con un nastro di precisione in tessuto morbido giapponese, creando un motivo unico che si estende lungo l'intera vettura. La vernice trasparente applicata successivamente protegge e fissa il disegno. Il veicolo presenta dodici componenti in porcellana realizzati a mano, inclusi gli inserti per gli stemmi delle ruote, il tappo del serbatoio del carburante e il tappo del serbatoio dell'olio. Anche la firma "EB" (Ettore Bugatti) è stata realizzata in porcellana.

Questo progetto è stato (a modo suo) una piccola innovazione nel mondo automobilistico, in quanto la Bugatti L'Or Blanc è diventata la prima vettura al mondo a presentare componenti in porcellana. Il suo design stravagante e l'uso creativo di materiali hanno contribuito a renderla un'opera d'arte su ruote. Anche se tutt'oggi pare sia sparita dai radaar e non si conosca il nome del proprietario, questa vettura fu stata venduta per 1,65 milioni di euro ed è rimasta un pezzo unico da collezione.

Sapevate che la Bugatti Chiron Roadster non sarebbe mai dovuta esistere? E invece eccola qua, solo che, di fatto, non è più una Bugatti Chiron. Gli ingegneri hanno invece realizzato l'ennesima opera d'arte, stravolgendo completamente il modello di partenza e realizzando quella che è stata chiamata Bugatti W16 Mistral che sarà prodotta in soli 99 esemplari. Cristiano Ronaldo staccherà l'assegno anche per questa? (sempre che non lo abbia già fatto)