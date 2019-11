L'optional che trasforma il Tesla Cybertruck in un camper

Il Cybetruck si preannuncia già un veicolo estremamente versatile, grazie alla possibilità di accessoriarlo con una serie di optional davvero niente male. Tra questi anche un pacchetto con tutto il necessario per trasformare il Tesla Cybertruck in una casa a quattro ruote. O qualcosa del genere.

Come per gli altri optional disponibili per l'acquisto una volta che Tesla lancerà il configuratore online —per il momento ci si può limitare a scegliere il modello preferito facendo un deposito di 100€—, i dettagli non sono ancora molti, per il momento dobbiamo accontentarci delle immagini promozionali diffuse durante l'evento di presentazione.

Sappiamo già che sarà possibile acquistare il Teslaquad assieme al Cybetruck, essendo l'ATV pensato come un vero e proprio accessorio per il pick-up. Sappiamo anche che sarà possibile acquistare una speciale cover per il vano di carico con dei pannelli solari — un accessorio che dovrebbe regalare al Cybetruck circa 20Km di autonomia extra al giorno.

Ma un altro optional interessante è il kit outdoor, con la possibilità di attrezzare il vano di carico come se fosse un vero e proprio camper. Sarà possibile montare una tenda con tutto il necessario per dormire direttamente sul mezzo. C'è anche una cucina da campo portatile per non farsi mancare nulla.

Elon Musk ha confermato che si tratta di un optional effettivo, e sarà possibile acquistarlo assieme al Cybertruck. Come per gli altri optional, non ne conosciamo ancora il prezzo e le caratteristiche ufficiali.