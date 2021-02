Gli optional di questa Ferrari F12tdf costano più di una Toyota Supra

Le vetture Ferrari di certo non sono solite costare poco, ma il bolide di Roger Penske, ammirabile attraverso la galleria di immagini in fondo alla pagina, ha un prezzo esorbitante in quanto i soli optional richiedono un esborso maggiore di quello necessario per portarsi a casa la maggior parte delle berline in commercio.

Penske è un ex pilota ottantatreenne, proprietario del Team Penske e della Indianapolis Motor Speeday. L'individuo ha il gusto per il collezionismo di autovetture esotiche, e tra le sue macchine più onerose c'è sicuramente la rarissima Ferrari F12tdf del 2016 la quale andrà all'asta tra poco più di un mese.

Siamo venuti a conoscenza dell'asta attraverso il sito ufficiale di Mecum Auctions, che ha da poco aggiunto un esemplare di F12tdf fra i 799 mai costruiti. La dicitura "tdf" sta per "Tour de France", il quale è il nome di una competizione sportiva che si è tenuta strade francesi fra il 1899 e il 1986.

Riguardo le prestazioni, le tre lettere di fianco ai numeri portano in dote ulteriori 40 cavalli di potenza e 15 Nm di coppia all'output complessivo, per un totale di 780 cavalli e 705 Nm scaturiti da un poderoso V12 aspirato da 6,3 litri. Assolutamente da segnalare anche il fatto che la F12tdf pesa circa 110 chilogrammi meno della F12 standard.

Questo specifico esemplare è verniciato in Rosso Corsa, mentre gli interni si mostrano in tonalità di Alcantara rosse e nere. Come dicevamo in apertura, i soli optional sono costati al cliente circa 50.000 euro, e tra essi troviamo la sostituzione di elementi in vari materiali con la fibra di carbonio.

In base alle immagini ci sembra che il bolide sia in ottime condizioni, sia all'interno che all'esterno, e il pacchetto completo contiene un compressore d'aria, una copertura per la carrozzeria, i morsetti per la batteria, vari manuali e attrezzi, due chiavi e l'adesivo originale sul finestrino a rassicurare il prossimo proprietario circa lo stato del mezzo.

Per avviarci a chiudere restando nei pressi di Maranello vogliamo rimandarvi ad uno speciale esemplare di Ferrari 488 Pista personalizzato tramite il programma Tailor Made e alle performance effettive sul giro dell'esotica supercar italiana.