Il nuovo Optimus Prime è stato avvistato in strada: apparirà nel prossimo Transformers

Il franchise di Transformers, nonostante gli alti e i bassi che l'hanno contraddistinto negli anni, è sempre rimasto orgogliosamente a galla grazie all'ottima cura che il regista Michael Bay ha riposto nella tecnica del live-action.

In molti però, soprattutto quelli più legati alla saga animata andata in onda negli anni '80, continuano a criticare le scelte di design relative all'estetica di Autobots e Decepticons, ritenendo che le controparti di prima generazione fossero decisamente più appetibili all'occhio. Adesso però la prossima iterazione di Transformers si sta già avvicinando al debutto in sala, e i fan dell'Optimus Prime di prima generazione possono rallegrarsi.

Il post TikTok in fondo alla pagina, pubblicato dall'utente arun09345, riguarda infatti l'avvistamento di di un autoarticolato rosso dallo stile indiscutibilmente simile a quello dell'Optimus Prime originale, anche se per il momento non sembrano essere stati applicati i simboli Autobot e le classiche strisce argentate. Per questa ragione qualcuno si è detto dubbioso circa l'autenticità della clip, ma da parte nostra restiamo cautamente ottimisti (ecco Optimus Prime nel primo video dal set).



Per il momento sappiamo pochissimo sul prossimo film, tranne che arriverà sul grande schermo statunitense il 24 giugno 2022 e verrà intitolato Transformers: Rise of the Beasts (in italiano Transformers: Il Risveglio). Probabilmente a livello temporale la pellicola andrà a collocarsi negli anni '90, con tutto ciò che questa soluzione comporta in termini stilistici.



A proposito di Transformers, qualcuno ha deciso di schierarsi dalla parte dei cattivi mettendo a punto delle modifiche parecchio interessanti: ecco la minacciosa Nissan 350Z dei Decepticon.