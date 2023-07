Oppenheimer e i dossi stradali: quello strano binomio che forse nessuno sapeva

Cosa c'entra Robert Oppenheimer, colui che era a capo del Progetto Manhattan, celebrato in questi giorni nelle sale cinematografiche con l'omonima pellicola capolavoro di Christipher Nolan, e i dossi stradali?

Apparentemente nulla eppure fa specie pensare che uno dei più stretti collaboratori di Oppenheimer, nonché uno dei suoi più grandi amici, leggasi Arthur Holly Compton (mai nominato nel film), è stato l'inventore proprio dei “dissuasori” che permettono di moderare la velocità delle auto ove necessario.

Stiamo parlando di una figura fondamentale nel mondo della fisica, vincitore del premio Nobel nonché colui che mise proprio Oppenheimer a capo del progetto della bomba atomica statunitense. Dopo aver ricevuto la medaglia al merito per il suo lavoro sul nucleare, Compton tornò alla vita universitaria, leggasi il ruolo di rettore della Washington University situata in quel di St. Louis.

Nel corso del suo lavoro, però, Compton era risultato molto infastidito dal continuo disturbo provocato dal rumore delle auto che circolavano lungo l'arteria principale del campus universitario. A quel punto decise di aguzzare il suo enorme ingegno, inventando qualcosa di mai visto prima, le “gobbe di Holly”.

Fu questo il nome dato per la prima volta ai dossi, e furono installate nella primavera del 1953 in quella che oggi è Hoyt Drive. Compton ovviamente non posizionò le sue gobbe in maniera del tutto casuale, ma elaborò dei calcoli dettagliati per determinare quali fossero gli angoli e le altezze corretti, calcolando che una vettura che viaggiava a 32 km/h avrebbe subito una forza contraria di 0.4G, che sarebbero divenuti 1.6 nel caso di una velocità ad 80 km/h.

Facile pensare a qualcuno che vedendo per la prima volta i dossi, abbia effettuato un bel volo, come ad esempio quanto fatto di recente da una Ferrari 488 Pista spider dopo essere salita su un dosso, ma in ogni caso l'idea piacque moltissimo alle autorità che decisero così di iniziare a posizionarle in tutto lo stato poi nella nazione e arrivando anche oltre i confini.

Uno dei dossi più famosi è senza dubbio il doppio rallentatore che si trova su una strada Usa, un incubo per gli automobilisti.