'L'operaio vestito di giallo è mio papà'. I nuovi messaggi sui cartelloni dell'autostrada

Con l'arrivo dei primi grandi esodi estivi autostradali, a cominciare da quello del prossimo weekend, Autostrade per l'Italia sta diffondendo sulle proprie reti autostradale i nuovi messaggi rivolti agli automobilisti.

Obiettivo, favorire il rispetto dei limiti di velocità e il guidare in sicurezza, e fra i messaggi che verranno esposti, oltre a quelli classici a cui siamo abituati ormai da diversi anni, troveremo le scritte: “L’operaio vestito di giallo è mio papà. Rallenta!”, ma anche “La vita è più importante di un messaggio” così come “Pochi secondi al cellulare sono cento metri al buio”.

I messaggi sono stati scelti a seguito di un contest interno di ASPI, e le frasi sono state ideate dai dipendenti dello stesso Gruppo. Il concorso, scattato ad aprile, ha visto più di 800 messaggi partecipanti, e alla fine ne sono stati selezionati 10 da una giuria interna che ha visto anche la partecipazione di alcuni rappresentati della PolStrada.

E così che in questi giorni, se avete percorso le autostrade dello stivale, vi sarà capitato sicuramente di vedere i nuovi messaggi di cui sopra uniti a quelli storici, come ad esempio “Guidare sulla corsia libera più a destra”, avviso destinato a coloro che sono soliti occupare la corsia centrale, comportamento senza dubbio fastidioso.

Lungo la rete autostradale sono presenti pannelli ogni 10 chilometri circa, e rappresentano uno strumento utile per informare gli automobilisti sulla situazione del traffico in tempo reale ma anche per messaggi volti alla sicurezza.

Nei prossimi giorni sono previsti circa 20 milioni di viaggiatori sulla rete autostradale, con il weekend del 29-30 luglio in primis, per poi proseguire con i vari fine settimana da bollino rosso previsti ad agosto 2023.

Il picco secondo gli esperti è previsto per il 5 agosto, sabato, dove saranno moltissimi gli italiani che raggiungeranno le località di villeggiatura. Per favorire la circolazione, ASPI ha predisposto la rimozione dei cantieri maggiormente impattanti lungo le principali tratte autostradali.