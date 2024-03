Operai Mercedes in sciopero: chiedono il rinvio dello stop di benzina e diesel

La situazione attuale nel settore automobilistico vede una domanda di auto elettriche meno robusta del previsto, il che ha portato il consiglio di fabbrica di Mercedes-Benz a considerare l’opportunità di posticipare la cessazione della produzione di motori a combustione interna.

Questa posizione è stata riportata dal settimanale tedesco Der Spiegel, che ha ricordato come, secondo le normative dell’Unione Europea, a partire dal 2035 saranno immatricolate esclusivamente auto a impatto climatico zero. Al momento, Mercedes-Benz possiede la capacità produttiva per adattarsi sia alla fabbricazione di motori a combustione che alla produzione di veicoli elettrici.. Michael Häberle, responsabile del Consiglio di fabbrica dello stabilimento di Stoccarda-Untertürkheim e membro del Consiglio di sorveglianza della casa automobilistica, ha sottolineato l’importanza di mantenere questa flessibilità produttiva il più a lungo possibile per gestire in modo efficace la transizione verso la mobilità sostenibile.

Häberle ha dichiarato che posticipare la data di abbandono dei motori a combustione consentirebbe a Mercedes-Benz di organizzare il passaggio a un nuovo modello di mobilità in maniera più equa e socialmente responsabile per i dipendenti. Questo approccio potrebbe anche migliorare le possibilità di raggiungere un accordo per la salvaguardia dei posti di lavoro fino al 2035, come richiesto dal Consiglio di fabbrica (attualmente, esiste un accordo per la protezione dell’occupazione solo fino alla fine del 2029).

Nonostante si siano fatte molte polemiche sulla situazione di Tesla e del trattamento dei dipendenti, vi abbiamo recentemente parlato di quanto guadagna un operaio Tesla negli Stati Uniti. Se nel nuovo continente è considerato al di sotto di marchi concorrenti come General Motors e Stellantis, in Europa (anche in rapporto al costo della vita) sono salari piuttosto alti.

Inoltre, in un articolo di qualche mese fa in occasione del maxi sciopero generale delle fabbriche americane, abbiamo fatto il punto sul perchè è così cruciale la transizione elettrica nei confronti di queste richieste sindacali. Il punto è che: più la transizione elettrica è netta e di breve periodo, più il comparto operaio ne subirà le conseguenze per via del necessario ricambio delle competenze. Insomma, molti posti sono a rischio, e diluire nel tempo questo processo (che rinnoverà, da un punto di vista strutturale, le fabbriche) contribuirebbe a evitare scenari da licenziamenti di massa.

Mercedes-Benz ha deciso di valutare un rinvio nella transizione ai motori elettrici, e ciò riflette le sfide che tutta l’industria automobilistica sta affrontando nel rispondere alle esigenze di un mercato in rapida evoluzione e alle pressioni delle istituzioni europee per la riduzione delle emissioni di C02.

Mentre la domanda di auto elettriche continua a crescere, la velocità di questa crescita e la capacità dell’industria di rispondere in modo sostenibile rimangono questioni aperte. La flessibilità produttiva e la capacità di adattarsi alle mutevoli preferenze dei consumatori saranno cruciali per i produttori di auto nel navigare il complesso panorama della transizione energetica.