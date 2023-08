Opel Experimental, il concept che anticipa le auto future con Opel Vizor 4D

L'ultimo concept lo abbiamo visto nella nuova Pininfarina Pura, un Hyper Suv dalle prestazioni eccezionali e dal lusso sfrenato, con occhio alla sostenibilità. Adesso tocca a Opel mostrarci come affronterà il futuro con il suo nuovo straordinario concept Opel Experimental. Con questo design ultramoderno, la Opel Experimental offre una visione chiara di dove il marchio Opel si spingerà nei prossimi anni.

I punti salienti includono l’efficienza aerodinamica all'avanguardia, gli interni spaziosi e illuminati con sedili leggeri e l'head-up display di livello superiore. Il crossover elettrico a batteria celebrerà la sua anteprima mondiale all'IAA Mobility di quest'anno a Monaco di Baviera (dal 5 al 10 settembre 2023), dove sicuramente attirerà l’attenzione e darà accesso al pubblico alla visione di Opel per la mobilità sostenibile.

L'Opel Experimental è notevole anche per l'assenza di cromature, che dona un aspetto elegante alla sua silhouette. I dettagli illuminati e la grafica audace in contrasto aggiungono personalità e raffinatezza alle proporzioni complessive. Questo crossover elettrico a batteria, basato sulla piattaforma BEV Stellantis all'avanguardia, offre anche una trazione integrale elettrica. La sua linea filante presenta un design audace e pulito, con superfici lisce che accentuano il suo impatto visivo. Gli specchietti retrovisori tradizionali sono stati sostituiti da telecamere a 180 gradi integrate nei montanti C, mentre i passaruota muscolosi sottolineano il suo carattere deciso.

Alla parte anteriore, il nuovo logo illuminato Opel Blitz è orgogliosamente posizionato al centro della "Bussola Opel", che rappresenta l'elemento chiave della filosofia di design Opel. I fari ad ala, che si estendono orizzontalmente, sono affiancati da una piega centrale illuminata che aggiunge ulteriore impatto visivo. Questo tema si ripete nella parte posteriore, dove le caratteristiche luci di stop creano la "Bussola" tramite tecnologia di illuminazione a rilievo e vetro trasparente.

"La Opel Experimental fornisce una visione dei prossimi modelli e delle tecnologie, del design futuro e segna l'inizio di una nuova era per il marchio. Questa straordinaria concept car rappresenta una guida e dimostra ancora una volta lo spirito pionieristico di Opel," ha commentato Florian Huettl, CEO di Opel.

Questo concept riflette l'idea di velocità ed eleganza, il marchio Opel ha anche recentemente presentato il nuovo logo avviando un processo di rebranding. La Experimental non solo presenta una silhouette elegante e fluida, ma anche soluzioni aerodinamiche intelligenti e ottimizzate. I flap aerodinamici anteriori e posteriori migliorano l'efficienza aerodinamica, così come il diffusore posteriore, che si estende o ritrae a seconda delle condizioni di guida. Gli pneumatici sviluppati in collaborazione con Goodyear sono realizzati con gomma riciclata e montati su cerchi Ronal a 3 zone con una funzione attiva per migliorare ulteriormente l'efficienza aerodinamica.

Nonostante le dimensioni esterne corrispondano al segmento C, gli interni spaziosi corrispondono al segmento D. Il volante si ripiega quando non è in uso, grazie al sistema steer-by-wire che elimina componenti meccanici dello sterzo e riduce il peso. Inoltre, i sedili adattivi leggeri sono costruiti con una struttura sottile ma resistente e tessuti con tecnologia mesh 3D, garantendo un comfort di seduta eccezionale tipico delle vetture Opel. Questi elementi contribuiscono alla liberazione di spazio all'interno della concept car.

I guidatori di Opel Experimental possono personalizzare le informazioni sul sottile Tech Bridge, una reinterpretazione del Pure Panel presente nei modelli attuali. Invece di schermi convenzionali, le informazioni vengono presentate tramite la tecnologia di proiezione aumentata, supportata dall'intelligenza artificiale e dal controllo vocale naturale. Il Pure Pad, un pannello fluttuante e trasparente di fronte al bracciolo anteriore, può essere configurato secondo le preferenze del conducente per accedere rapidamente ai comandi più utilizzati.

Questi tipi di prototipi incarnano la visione e le intenzioni delle case automobilistiche per un futuro basato su confort e sostenibilità. Sia nel mercato del lusso che nelle fasce più basse di mercato, la filosofia non cambierà, un po' come il caso della nuova Panda 2024.