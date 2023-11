Opel Zafira Irmscher, il van tedesco più raro di una Ferrari F40

Il segmento dei minivan è sempre una cosa a sé, poichè ricopre un pubblico dalla svariate esigenze diverse. Il tuner tedesco Irmscher ha dato al minivan Opel Zafira un aggiornamento esterno speciale, chiamato Black Phantom 2.0. Questo pacchetto di tuning sarà prodotto in edizione limitata, con soli 100 esemplari disponibili.

Una delle caratteristiche distintive del Black Phantom 2.0 è la vernice nera opaca che copre la carrozzeria, conferendo all'Opel Zafira un aspetto più drammatico e furtivo. Inoltre, il tuner ha aggiunto accenti dorati sul paraurti anteriore, sulla griglia e lungo i lati, ma offre anche la possibilità di rifinirli in rosso per chi preferisce questa opzione.

Il pacchetto di tuning include anche ruote aftermarket Irmscher Hydra Star da 20x8,5 pollici, anch'esse nere, che danno al veicolo un aspetto più sportivo. Irmscher afferma che queste ruote contribuiscono a migliorare la maneggevolezza del minivan. Altre modifiche apportate all'Opel Zafira includono un nuovo labbro anteriore, minigonne laterali riviste e un grembiule posteriore ottimizzato. Non è la prima volta che Irmscher lavora sulla Opel Zafira, poiché in passato ha rilasciato una suite completa di aggiornamenti per il minivan, tra cui modifiche esterne, interni personalizzati e funzionalità aggiuntive. Opel sembra voler inoltre abbandonare il segmento delle city car economiche: secondo il CEO è in corso una corsa al ribasso alla quale il brand tedesco non intende partecipare.

Sempre in tema mini van, Mitsubishi ha presentato al Japan Mobility 2023 il suo nuovo concept elettrico. Malgrado sia solo un prototipo al momento, non sembra discorsi molto da quello che potrebbe essere una nuova concezione dei minivan per il futuro.