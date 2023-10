Opel Tigra vs Ford Fuma, quella storica rivalità che appassionò migliaia di giovani

Se per caso riportassimo indietro l'orologio fino agli anni '90, e scendessimo in strada a guardarci attorno, oltre alle mitiche Renault Clio Williams, Saxo VTS e 106 Rallye, vedremmo sfrecciare migliaia di giovani a bordo di Opel Tigra e Ford Puma.

A metà anni '90 andò infatti in scena una sfida a distanza fra due sportivette di dimensioni compatte e con un design molto “cattivo”, due vetture che riuscirono a fare breccia nel cuore dei ragazzi e soprattutto dei "tamarri".

La Tigra venne presentata per prima, precisamente nel 1993, e nonostante fosse dotata di sedili posteriori gli stessi erano praticamente inutilizzabili: e anche quelli davanti non erano comodissimi. Aveva infatti delle dimensioni molto contenute ma in fondo non era certo la comodità ciò a cui ambivano i suoi possessori.

La piccola Opel veniva infatti acquistata per la sua linea “graffiante”, il suo baricentro molto basso, e la sua agilità e il suo scatto. Con due motori 1.4 e 1.6 benzina da 90 e 106 cavalli, riusciva a superare i 200 km/h, grazie anche ad un peso di circa 1.000 kg. Il risultato fu che dal 1994 al 2001, quando poi andò in pensione, ne vennero vendute ben 250mila in Italia, un vero e proprio successo tenendo conto del mercato di nicchia a cui era destinata.

Alla luce di tutto ciò, Ford decise di non stare a guardare e nel 1997 immise sul mercato la sua Puma, una sorta di clone della Tigra ma sicuramente meno cattiva, e dalle linee più morbide. La sfida alla tedesca era palese anche nella scelta del nome, e le forme e le dimensioni rispecchiavano quelle della “cugina” più vecchia.

Montava un motore 1.7 da 125 cavalli con una coppia di 157 Nm, ed inoltre aveva degli interni senza dubbio più comodi rispetto alla rivale. In ogni caso non riuscì ad ottenere lo straordinario successo della Tigra, anche se vendette comunque abbastanza bene, tanto da dare vita a questa storica rivalità che vi stiamo raccontando: chi aveva la Tigra “guardava male” la Puma e viceversa.

Purtroppo la piccola sportivissima di casa Opel di fatto morì nel 2001, e anche se nel 2003 venne messa in commercio una versione TwinTop, non aveva niente a che fare con la sua antenata. In casa Ford, invece, riuscirono a ridare smalto alla Puma trasformandola in un B-SUV e ottenendo un successo davvero importante tenendo conto che in Italia è stata la terza auto più venduta nel 2022.

Numerose le motorizzazioni di cui è dotata fra cui anche un Ford Ecoboost 1.0 da ben 167 cavalli, propulsore che vanta un rapporto potenza pari a quello della M3 Competition.