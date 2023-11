Opel Tigra Roadster, la spider 2 posti del 1993 che rimase uno splendido concept

Sono passati 30 anni da quando la Opel svelò al mondo intero la Tigra, la piccola due più due che spopolò fra i più giovani. Visto l'enorme successo Ford Puma decise di sfidare a viso aperto la Opel Tigra, senza però riuscire ad ottenere il grande successo di vendite della tedesca.

Quando la Opel presentò la Tigra, al suo fianco vennero mostrate anche due versioni alternative della 2+2, leggasi la Scamp, una sorta di mini pick-up a 4 posti e quindi la Roadster, ed è su quest'ultima auto che vogliamo concentrarci per la sua indubbia bellezza.

Si trattava di fatto di una piccola spider, due soli posti, con tanto stile. Il trio di concept fu esposto di preciso in occasione del Salone di Francoforte del 1993, e gli addetti ai lavori, la stampa e gli automobilisti, espressero fin da subito un grande interesse nei confronti delle tre auto, ed in particolare della Tigra “standard”.

Alla fine Opel decise di mettere in produzione solo la 2+2, mentre la Roadster rimase relegata a concept, visto che non vide mai la luce, nonostante un prezzo molto accessibile. Inoltre era dotata di un ricco equipaggiamento, come ad esempio l'ABS, ammortizzatori a gas, il cambio con rapporti molto corti e il servosterzo, tutti optional che oggi sono comuni sulle auto, ma che 30 anni fa erano appunto... optional.

Nella sua formula spider la Tigra Roadster aveva un ampio abitacolo e nel contempo poteva godere di un vano consistente per i bagagli, non essendoci la fila posteriore dei sedili. Era inoltre presente un portaoggetti dietro i sedili di guidatore e passeggero dove si poteva inserire una grande borsa se non addirittura un frigorifero portatile.

Sotto il cofano, invece, un motore 1.6 16 valvole derivante dalla Opel Corsa Gsi, con una potenza di 109 cavalli. Nel 2023 Opel ha compiuto 161 anni, e dalla Calibra alla Corsa sono stati moltissimi i modelli prodotti dall'azienda amati in Italia, sinonimo di sportività e qualità tedesca: fra questi non possiamo non inserire anche la mitica Tigra.