La Opel Rocks diventa XTREME con alettone e roll bar

Con il progetto della Citroen Ami, il Gruppo Stellantis ha sicuramente fatto un centro perfetto: il quadriciclo standard sta vendendo migliaia di unità, le edizioni speciali come la Ami Buggy sono tutte sold out, inoltre ha ispirato la nuova Fiat Topolino e la Opel Rocks - che ora diventa estremo.

A fine 2022, con la Opel Rocks già presentata da diversi mesi, il marchio tedesco ha lanciato un contest: ha invitato i giovani designer a creare una versione originale del piccolo quadriciclo elettrico e il progetto vincitore è stato l'Opel Rocks XTREME. Creatore del concept è stato Lukas Wenzhöfer, con Opel che ha poi deciso di realizzare sul serio il progetto. Un esemplare unico che gli ingegneri Opel hanno realizzato partendo da un modello 3D.

Questa edizione - adesso diventata realtà - si fa notare per via di ruote sporgenti per un assetto più sicuro (probabilmente con queste ruote la Citroen Ami non si sarebbe cappottata a Monaco), doppi quadrilateri anteriori e un roll bar giallo brillante. Il tradizionale Opel Vizor è stato reinterpretato e dotato di luci anteriori a LED, con il logo Opel in turchese.

Per contenere il peso e non stressare troppo il motore elettrico, il Vizor e i parafanghi sono stati prodotti utilizzando la stampa 3D. Non abbiamo però ancora parlato dell'elefante nella stanza: abbiamo un imponente alettone posteriore in carbonio, originale della Opel Vectra GTS V8 che ora vanta l'emblema e-XTREME e il numero di serie 001. Vi piace questo design estremo?