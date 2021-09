La nuova Opel Rocks-e diventa Extreme in un render che la trasforma in un offroad go kart

Due settimane fa Opel ha presentato la Rocks-e, ossia il piccolo quadriciclo elettrico basato sulla Citroen Ami. A dire il vero sono esattamente identiche se non fosse per i badge e le scelte cromatiche di Opel, che hanno ispirato questa elaborazione 3D ad opera di un giovane designer tedesco.

Lukas Wenzhofer studia infatti alla scuola di design dell'università di Pforzheim, e dopo aver visto la Rocks-e ha pensato di trasformarla in un oggetto “completamente matto”. Effettivamente questa piccola vettura, proprio come la Ami, sembra quasi un giocattolo pronto ad essere personalizzato secondo il gusto e le aspirazioni del proprietario.

La stessa Citroen ha creato una Ami adibita al trasporto di pacchi, perfetta per le consegne in mobilità, ma in questo caso la via scelta da Lukas è diretta in tutt’altra direzione. Il mezzo che vedete infatti è improntato al divertimento e al lato ludico di un veicolo tanto piccolo e agile, per questo il primo quadriciclo elettrico Opel è stato trasformato in una sorta di go kart da offroad, o se preferite in una macchina radiocomandata a dimensione umana.

Per arrivare all’obiettivo Lukas ha mantenuto il corpo vettura originale, ma ha montato una gabbia tubolare attorno all’abitacolo per aumentare la sicurezza in caso di ribaltamento durante le scorribande in fuoristrada, concesse dalla ciclistica “nascosta” sotto alla carrozzeria, dotata di sospensioni ad ampia escursione e ruote specifiche per l’offroad, montante su assi decisamente più larghi dell’auto originale, tanto che le ruote fuoriescono dai passaruota notevolmente allargati, che danno l'impressione di trovarsi di fronte ad un’auto RC.

La ciliegina sulla torta in questo design è l’alettone gigante posto sul posteriore del rollbar, e i nuovi gruppi ottici anteriori e posteriori, completamente ridisegnati e ispirati ai recenti stilemi proposti da Opel nella sua gamma. Trattandosi di un veicolo immaginario (ma ci piacerebbe vederlo realizzato) si può ipotizzare che sotto al cofano non ci sia il propulsore elettrico di serie da 8 CV, ma qualcosa di più pepato e giocoso, per muovere con disinvoltura il peso ridottissimo di soli 425 kg.

A proposito di piccoli veicoli, vi ricordate della Renault Twizy F1? Un altro piccolo quadriciclo elettrico che Renault ha trasformato in un mezzo simile alla monoposto di Formula 1.