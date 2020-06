Opel riparte con 8.000 euro di Super Rottamazione e prima rata dopo l'estate

Dopo le difficili settimane di lockdown dovute al Coronavirus, l'Italia intera ha voglia di ripartire a tutta velocità. Allo stesso modo i produttori automotive, che stanno lanciando interessanti offerte. Dopo i 7.000 euro di Ecobonus proposti da Citroen, Opel rilancia con 8.000 euro di Super Rottamazione.

In realtà è "fino a 8.000 euro di vantaggi" ma andiamo a scoprire cosa propone in dettaglio il marchio tedesco. Per scoprire esattamente la cifra che Opel è in grado di scontarvi dovete prima scegliere un modello dell'attuale gamma, può essere una Nuova Corsa, un Grandland X oppure un Crossland X (per ottenere i maggiori vantaggi), altrimenti vanno bene anche Astra, Insignia, Zafira Life, Combo e via discorrendo.

Oltre alla Super Rottamazione Opel aggiunge al pacchetto anche la Opel Protection, che comprende Credito Protetto in caso di perdita del lavoro, d'abilità o vita, l'estensione di garanzia Flexcare, l'incendio, il furto e le garanzie accessorie con FlexProtection e la Protezione salute gratuita per un anno. Ciliegina sulla torta, si inizia a pagare dopo l'estate, non subito. Per usufruire dell'offerta vi basta compilare il modulo sulla pagina ufficiale e ottenere un voucher da utilizzare in concessionaria.



Inoltre, sempre a proposito di Opel, vi ricordiamo che la nuova Corsa-e elettrica si può avare con 11.000 euro di incentivi.