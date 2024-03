Opel prepara Frontera e Grandland per sfidare la Peugeot 3008

In un comunicato stampa, Opel ha annunciato la sua ampia gamma di veicoli elettrici, mantenendone però nascosti due: si tratta senza alcun dubbio dei SUV Frontera e Grandland, pronti a "sfidare" il corrispondente di casa Peugeot ma non solo. I due SUV offriranno motorizzazioni sia a combustione interna che completamente elettriche.

Al momento della presentazione della gamma elettrica nella sua interezza, Opel ha citato auto come Rocks, Corsa, Mokka, Astra, Astra Sports Tourer, Combo e Zafira, così come sono stati svelati i nuovi veicoli commerciali leggeri Combo Cargo, Vivaro e Movano. Sono stati nascosti però i veicoli che occupano la posizione dei SUV della casa, creando un imponente vuoto, che però sarà colmato a breve dal lancio di Frontera, di cui abbiamo già parlato per un imminente ritorno, e dal Grandland. La gamma elettrica Opel sta riscuotendo un notevole interesse poiché si tratta di un'offerta completa, capace di accontentare le esigenze di una più estesa fascia di clientela.

Opel Frontera promette di risultare, come già anticipato, un "SUV eccitante" in grado di garantire un alto livello di spazio nell'abitacolo senza però togliere nulla alla versatilità, in modo da attrarre clienti con esigenze diverse. Analogamente al modello precedente, il prossimo Frontera sarà direttamente collegato alla nuova generazione della Citroen C3 Aircross, sviluppato sulla nuova architettura "Smart Car" di Stellantis, permettendo di scegliere tra propulsori a combustione interna ed elettrici.

Spostando invece l'attenzione sull'altro SUV, l'Opel Grandland, la nuova generazione condividerà la piattaforma STLA Medium con il Peugeot 3008 e la nuova Citroen C5 Aircross, e offrirà soluzioni mild-hybrid e full electric per la propulsione. A differenza del suo fratello SUV coupé in casa Peugeot, l'aspettativa è quella di trovare nel Grandland un'impostazione più compatta e, inoltre, un prezzo più ambizioso.

Le date ufficiali per il debutto dei due nuovi SUV non sono ancora state dichiarate da Opel, che si è limitata ad annunciare che saranno "presto" disponibili, c'è da segnalare però che da subito avranno "compagnia", visto l'imminente arrivo di altri SUV Stellantis.