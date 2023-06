Opel Omega Lotus, la berlina più esagerata di sempre che teneva testa a Ferrari e Porsche

Come vi ricordiamo spesso e volentieri, gli anni '80 e '90 furono un ventennio magico per quanto riguarda le sperimentazioni motoristiche. In quel periodo nacquero dei veri e propri capolavori ingegneristici come la Lancia Thema Ferrari, gioiello torinese con l'alettone retrattile.

Come dimenticarsi poi della Lancia Delta ECV1, mostro da rally che non corse mai, così come della Opel Omega Lotus. Opel era di proprietà degli americani di General Motors negli anni '90, che nel contempo possedevano anche la Lotus, di conseguenza decisero di dare vita ad una berlina a dir poco estrema, di fatto la più veloce e potente al mondo.

Per realizzare l'impresa e il sogno, si partì dal 6 cilindri 3.0 della Omega Evo 500, aumentato però con una cilindrata da 3.6 litri, albero motore sostituito, inserimento di una testata a 24 valvole e due turbine Garrett. Si raggiunsero così i 377 cavalli a 5.500 giri e una coppia di 570 Nm a 4.200 giri, una vera e propria belva.

Venne poi installato un cambio ZF a 6 rapporti di derivazione Corvette, con una frizione aggiornata e un differenziale autobloccante a gestire la trazione posteriore. Gli ingegneri di GM decisero di intervenire anche sull'assetto, a cominciare da un passo allungato di 18 millimetri rispetto all'originale.

Esteticamente vennero inoltre introdotti un frontale abbassato, prese d'aria sul cofano e dei passaruota più larghi che potessero ospitare nuovi pneumatici con cerchi da 17 pollici. Non mancavano poi un altettore posteriore e un nuovo paraurti.

Il coefficiente aerodinamico della Opel Omega Lotus era di 0,30 e ciò la rendeva a tutti gli effetti una supercar. La velocità massima era di 283 km/h, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 5,4 secondi, quindi più veloce di una Porsche 911 Turbo e veloce quasi quanto una Ferrari Testarossa (velocità massima 290 km/h).

Ne vennero realizzate 950, di cui 70 vendute anche in Italia fra Milano e Roma, e all'epoca costava ben 115 milioni di lire. Di fatto non si è praticamente svalutata visto che oggi se ne può acquistare una a 60mila euro.

Lo scettro di berlina 4 porte più veloce al mondo restò saldamente nelle mani della Opel Omega Lotus per 15 anni, fino all'arrivo della Bentley Flying Continental Spur, che superò i 300 km/h.