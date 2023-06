Opel mostra il nuovo logo: il 'Blitz' ora è pura energia

Opel affronterà l’elettrificazione della gamma con un nuovo logo che verrà adottato a partire dal 2024, una reinterpretazione dell’iconico “Blitz”. Il nuovo simbolo non tradisce la tradizione e ben rappresenta il concetto di elettricità: non a caso “Blitz” in tedesco significa fulmine.

“Adesso il nostro Blitz è più importante che mai”, ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel, aggiungendo: “non solo simboleggia il nostro impegno verso la democratizzazione dell'innovazione e della mobilità, ma esprime anche il nostro impegno nel diventare un brand totalmente elettrico in Europa entro il 2028. Quest'anno, avremo già 15 modelli elettrificati nel nostro portafoglio e possiamo orgogliosamente affermare che Opel è elettrica"

Il nuovo Blitz verrà introdotto nella gamma in maniera graduale e sarà per la prima volta visibile su di una Opel all’IAA Mobility (il Salone di Monaco), previsto dal 5 al 10 settembre 2023. Il CEO Huettl ha perfino promesso una sorpresa all’evento tedesco, giurando che “i visitatori a Monaco resteranno davvero a bocca aperta!”.

Opel aveva rinnovato il logo a fine 2020, donandoci un’interpretazione del Blitz minimale e moderna. Il futuro Blitz esprime più dinamicità e sottolinea le origini “elettriche” del pittogramma, Opel lo definisce “ben definito e sicuro di sé”. Il Blitz ha origine nel 1937, ma la storia Opel parte da molto prima, come testimonia questa splendida Opel 5/12 HP del 1912.