Opel Manta, ecco come sarà la gemella della Lancia Gamma: ma si farà?

Fra le auto in produzione nei prossimi anni a firma Stellantis, ci sarà, o meglio, ci dovrebbe essere anche l'Opel Manta. Il nome sicuramente non vi è nuovo, visto che si tratta di una vettura prodotta dai tedeschi dal 1970 al 1988, ma la stessa verrà riproposta in chiave moderna.

L'Opel Manta era infatti una coupé, ma Stellantis la riprodurrà in versione sportback, ovvero, una berlina cinque porte con il vetro posteriore integrato nello sportellone. L'auto verrà prodotta a partire dal 2025/2026 nello stabilimento di Melfi ma al momento non vi sono certezze visto che sembra che il modello sia stato messo in stand-by.





La vettura è in programma su piattaforma STLA Medium e il designer lars_o_saeltzer ha provato ad ipotizzarla sulla base delle indiscrezioni emerse negli ultimi tempi. La sua realizzazione è interessante visto che la Manta sarà la gemella della Lancia Gamma, nuova sportback del marchio torinese che giungerà sul mercato fra due anni, a partire dal 2026.

A riguardo ne ha parlato lo scorso 14 febbraio il CEO dell'azienda, Luca Napolitano, in occasione della presentazione della Lancia Ypsilon 2024: "La produzione (della Ypsilon ndr) comincerà ad aprile, poi arriverà una seconda auto, è altrettanto bella, sarà prodotta nel 2026, forse si chiamerò Gamma, vettura da 4,7 metri solo elettrica, uno splendido sportback anche in versione integrale visto che questo ci permette la STLA Medium, mi aspetto 50 per cento di vendite in Italia e 50 all'estero”.



Non è da escludere che l'anno successivo possa uscire anche la versione HF, tenendo conto che è probabile che gli anni dispari vengano dedicati al modello più performante della gamma: al momento è confermata solo la Ypsilon HF, mentre per la Gamma e la Delta è ancora un grande punto interrogativo. La speranza, ovviamente, è che la Opel Manta alla fine entri in produzione visto che perdere un modello per Melfi sarebbe senza dubbio un duro colpo.