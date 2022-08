Opel lavora su Astra elettrica ad alte prestazioni: sfiderà VW ID.3 GTX?

Dopo la comparsa della Opel Astra Plug-In Hybrid in Piazza Duomo al MIMO 2022, la casa automobilistica tedesca ha confermato lo sviluppo in corso di una Opel Astra hot hatch elettrica da lanciare sul mercato in un futuro non precisato. Per alcuni, potrebbe sfidare la prossima Volkswagen ID.3 GTX.

La notizia ripresa da Motor1 origina da un’intervista rilasciata a TopGear dal capo del design di Vauxhall, Mark Adams; per chi non lo sapesse, Vauxhall è la divisione britannica di Opel. In tale contesto, Adams ha affermato che c’è un’Astra EV in fase di sviluppo sulla base della piattaforma EMP2 V3 di Stellantis: “Sì, stiamo lavorando su cose che non sono troppo lontane, dove ci imbarcheremo in quella direzione. […] C'è una linea sottile tra essere percepiti come sportivi e dinamici, che è un attributo positivo, diciamo. Ma allo stesso tempo, non vuoi necessariamente un marchio che sia duro e aggressivo. Sta trovando quel punto debole e, come designer, dobbiamo assolutamente pensare a quei fattori più morbidi”.

Queste affermazioni hanno accompagnato l’effettiva conferma dell’avvio dello sviluppo di una Opel Astra hot hatch elettrica nelle linee di un'Astra GSi. I dirigenti di Rüsselsheim la vedrebbero come diretta rivale della prossima Volkswagen ID.3 GTX, la quale dovrebbe ottenere un propulsore elettrico a doppio motore in assetto GTX capace di arrivare a 299 cavalli e 460 Newton-metri di coppia. Sarà effettivamente così? Lo scopriremo solamente quando Opel svelerà maggiori dettagli ufficiali su questa versione più performante dell’Astra.

A fine luglio, invece, il produttore ha confermato che la Opel Insignia uscirà di produzione a fine 2022.