Una Opel Kadett può battere una McLaren 720S in una drag race?

Cosa differenzia davvero un’auto termica da una elettrica? Al di là dell’ovvia tecnologia, ci riferiamo alla possibilità di mettere mano a ogni parte meccanica della vettura, insomma di sfruttare il tuning al massimo potenziale. Proprio grazie al tuning una Opel Kadett ha tenuto testa a una McLaren 720S.

La McLaren 720S è un’eccezionale supersportiva che ci ha deliziati nel corso di una prova approfondita, per saperne di più leggete il nostro articolo Alla guida di una McLaren 720S, mentre la Opel Kadett E - parlando ovviamente con profondo rispetto - è un’auto decisamente più modesta, costruita dal marchio tedesco fra il 1984 e il 1991. Si tratta di un modello decisamente vintage che però, grazie a qualche proprietario particolarmente appassionato, riesce ancora a far divertire durante le drag race.

Nel video che trovate in pagina la Opel Kadett di colore bianco, protagonista di questo articolo, gareggia quasi alla pari con vetture eccezionali, si vede anche uno scontro con una Dodge Challenger, poco prima della grande sfida con la McLaren. La 720S, totalmente modificata per erogare fino a 1.200 CV, non sembra partire alla grande, poi però effettua un ottimo recupero. A sbalordire davvero è però la Kadett: non solo ottiene un risultato molto simile alla supersportiva britannica ma passa il traguardo dei 400 metri a 297,76 km/h.

Non abbastanza per vincere la sfida ma hey, che spettacolo (e che sound). In ogni caso fosse stata stock, con i suoi 720 CV, la vettura inglese avrebbe probabilmente perso... Sulla vettura non si sa molto, tranne che la sua potenza di output è vicina ai 900 CV. A proposito di McLaren, ricordiamo che la 720S è stata ora sostituita dalla più affilata McLaren 750S.