Opel, gli interni della Corsa elettrica e tutta la gamma green diventano vegani

Opel adotterà un approccio emozionale, efficiente e sostenibile alla mobilità del futuro. La casa automobilistica tedesca ha attualmente 15 modelli elettrificati e mira a offrire almeno una variante elettrificata di ogni auto entro l'anno prossimo.

Inoltre, a partire dal 2025, tutti i nuovi modelli Opel saranno disponibili esclusivamente come veicoli elettrici a batteria, evidenziando l'impegno della compagnia verso l'elettromobilità. Un'eccezione potrebbe essere rappresentata dal segmento delle city car: Opel ha infatti lasciato intendere che non porterà avanti questa tipologia di mini automobili.

Un'altra iniziativa chiave di Opel è l'aumento dell'"offerta vegana" per i suoi interni, che verrà introdotta in tutti i segmenti. Opel offre già oggi interni vegani realizzati con materiali come poliuretano (PU) o cloruro di polivinile (PVC), tutti riciclabili.

Questa gamma di veicoli vegani comprenderà modelli come la Opel Corsa Electric, la Opel Astra Sports Tourer Electric, la Opel Astra Electric e il quadriciclo Opel Rocks Electric. Anche le versioni base di diversi modelli, inclusi quelli con motori a combustione o trazione ibrida plug-in, prenderanno parte a questa nuova filosofia.

Opel sta rispondendo alla crescente richiesta di stili di vita sostenibili e animal-friendly nel settore automobilistico e prevede di ampliare ulteriormente l'offerta vegana con i nuovi modelli in futuro (vi ricordate la Opel Tigra Roadster? Questo concept del 1993 non ha mai visto la luce).