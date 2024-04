Ecco la nuova Opel Frontera, elettrica e ibrida: sarà la base della nuova Fiat Multipla?

Lo scorso 4 aprile vi abbiamo mostrato in anteprima le immagini leak della nuova Opel Frontera, revival di un nome che ha caratterizzato tutti gli anni Novanta. Oggi la vettura è stata ufficializzata da Stellantis.

Non più il mitico fuoristrada degli anni che furono ma un SUV dalle forme stondate e accattivanti. La nuova Opel Frontera promette di offrire fino a 1.600 litri di capacità di carico con i sedili abbattuti, mentre in condizioni “normali” abbiamo 460 litri nel bagagliaio. Sarà disponibile a listino in versione 100% elettrica oppure con motorizzazione Mild Hybrid a 48 V. Opel promette in ogni caso un alto piacere di guida con qualsiasi versione, con un’esperienza di bordo di ottimo livello. La plancia riprende infatti il più recente stile Opel Pure Panel con due display da 10 pollici e un volante ridisegnato.

All’esterno troviamo il logo Opel Blitz di nuova generazione, posto al centro del frontale Opel Vizor di colore nero che ben si abbraccia ai fari Eco LED con abbaglianti automatici. "Con la sua combinazione di design robusto, spazio, soluzioni intelligenti e motori efficienti, il nostro nuovo Opel Frontera si rivolge a un'ampia platea di clienti che vogliono distinguersi dalla massa. Si adatta perfettamente all'ambiente urbano e suburbano, offrendo allo stesso tempo un'esperienza energica ai nostri clienti", ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel.

Anche se non ne abbiamo la certezza matematica, sospettiamo che la base tecnica della nuova Opel Frontera possa presto caratterizzare la nuova Fiat Multipla in versione SUV promessa da Olivier François.

MOTOPOWER MP00205A 12V 800mA Completamente Automatico Caricabatt è uno dei più venduti oggi su