Opel Flash Days fino a 9.000 euro di vantaggi su tutta la gamma

Il mese di ottobre rappresenta forse il momento migliore per prendere una nuova Opel, che sia tradizionale, elettrica (come la nuova Opel Corsa-e) o ibrida plug-in. Sono infatti iniziati gli Opel Flash Days, che prevedono fino a 9.000 euro di vantaggi su tutta la gamma.

Tutto ruota attorno alla super rottamazione Opel, che torna dopo l'exploit di agosto. Purtroppo non possiamo darvi un'idea precisa dei vantaggi poiché ogni modello ha un suo sconto dedicato, bisogna andare sul sito Opel, scegliere l'auto che si vorrebbe acquistare e richiedere un preventivo.

Di certo però possiamo aggiungere che la prima rata si paga 4 mesi dopo l'acquisto, inoltre è compresa la Opel Protection, una protezione completa che include il Credito Protetto in caso di perdita del lavoro, della vita oppure di inabilità, che in tempo di Coronavirus non è affatto male, la FlexCare, ovvero un'estensione di garanzia e della manutenzione ordinaria, la FlexProtection, assicurazione su incendio e furto più altre garanzie accessorie, e infine la Protezione salute gratuita per un anno.

Nuova Corsa si può così ottenere fino a 4.000 euro di vantaggi, Grandland X invece tocca i 9.000 euro, Crossland X invece si ferma a 6.000 euro. Trovate info aggiuntive sulla pagina ufficiale dedicata alla promozione.