La nuova Opel Experimental si mostra a Monaco: c'è anche l'Astra SW elettrica

A Monaco di Baviera si sta svolgendo l’IAA Mobility 2023, uno degli eventi automotive più importanti in Europa, il palcoscenico perfetto per Opel per mostrare al mondo la sua nuova Experimental.

Un nome che è tutto un programma, visto che si tratta di un concept sperimentale che riassume gli attuali pilastri del marchio tedesco: Greenovation, Detox e Modern German. Tornando a parlare una lingua comprensibile a tutti, al di fuori della filosofia aziendale spicciola, parliamo di una vettura completamente elettrica dal design audace che si concentra su ciò che è essenziale, sfruttando soluzioni aerodinamiche intelligenti, ottimizzando gli spazi e fregiandosi del logo Opel Blitz che per la prima volta viene illuminato.

A Monaco Florian Huettl, CEO di Opel, ha anche dato qualche spunto per il futuro: “Nel 2024, ogni modello Opel sarà disponibile con una versione elettrica a batteria. Dal 2025, tutti i nuovi modelli Opel saranno lanciati solo come veicoli completamente elettrici. Questo dimostra che non siamo solo pronti per la più grande trasformazione nella storia dell'automobile. Siamo più avanti!”.

A tal proposito il marchio ha anche mostrato la nuova Opel Astra Sports Tourer Electric (che affianca l’Opel Astra Electric presentata a fine 2022) e la Opel Corsa Electric. In particolare l’Opel Astra Sports Tourer Electric offre sulla carta 400 km di autonomia elettrica WLTP e una velocità massima di 170 km/h, oltre ovviamente a tanto spazio di carico.