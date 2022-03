Opel Crossland e Insignia diventano elettrici: i piani del marchio Stellantis

Opel ha intenzione di accelerare sul fronte elettrico, del resto vuole diventare un brand a zero emissioni a partire dal 2028, almeno in Europa. Ma quali modelli arriveranno con esattezza prossimamente? Il brand ha confermato da tempo la futuristica Manta-e, che sarà una coupé elettrica, ora conosciamo altri dettagli.

La Manta-e arriverà a metà di questo decennio, attorno al 2025, e sarà una grintosa coupé elettrica di cui non vediamo davvero l'ora di saperne di più. Sarà una delle prime vetture a usare la nuova piattaforma STLA EV di Stellantis, con Opel e Vauxhall (così è conosciuto il modello nel Regno Unito) che ha anche confermato che anche i successori di Crossland e di Insignia saranno elettrici.

Purtroppo non abbiamo altri dettagli ufficiali, ma ci sono buone probabilità che questi modelli arrivino prima del 2025, del resto le attuali generazioni di Crossland e Insignia sono arrivate nel 2017 e meritano un refresh. Nel 2023 nel frattempo vedremo la nuova Astra-e, disponibile sia come hatchback 5 porte che Sports Tourer wagon. Le batterie di questi modelli elettrici verranno costruite da Stellantis a Kaiserslautern insieme ad altri partner a partire dal 2025. L'impianto infatti funzionerà come Automotive Cells Company (ACC), una joint venture fra Stellantis, Opel, Total/Saft e Mercedes-Benz.