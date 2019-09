Opel Corsa GS Line: 130 CV bastano per una city car sportiva?

La nuova generazione di Opel Corsa è una delle novità più interessanti della prima parte del 2019. L'evoluzione della segmento B della casa tedesca, a distanza di pochi mesi dal debutto ufficiale, è pronta ad arrivare sul mercato europeo dove sarà disponibile, oltre che in versione elettrica Corsa-e, anche in una versione (un po') sportiva.

All'interno della gamma della nuova Opel Corsa, infatti, c'è spazio per l'Opel Corsa GS Line, la variante della city car di Opel su cui dovranno puntare gli acquirenti interessati ad una city car in grado di garantire un leggero carattere sportivo.

Sotto al cofano, la nuova Opel Corsa GS Line monta un motore 1.3 turbo benzina da 130 CV e 230 Nm che garantisce una velocità massima di 208 km/h con uno scatto 0-100 km/h completato in 8.7 secondi. Numeri non eccezionali ma comunque migliori rispetto a quelli delle altre versioni "base" della Corsa.

Da notare, inoltre, che, secondo Opel, grazie alla modalità di funzionamento Sport sarà possibile migliorare la risposta del motore e la guidabilità della vettura. Nulla di impressionante, è chiaro, ma con un prezzo di listino di poco inferiore ai 20 mila Euro difficilmente si può chiedere di più considerando anche le novità introdotte, anche in termini di leggerezza e versatilità, dalla nuova generazione.

Per i più esigenti, in ogni caso, Opel ha in cantiere delle vere versioni sportive della nuova Corsa. La casa tedesca, infatti, dovrebbe realizzare una nuova Corsa GSi e, probabilmente, anche una Corsa OPC che, secondo gli ultimi rumors, potrebbe essere elettrica al 100%.