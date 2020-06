Opel Corsa-e si acquista con 11.000 euro di incentivi, anche la nuova GS Line

Se siete alla ricerca di una vettura elettrica solida, ben pensata e costruita, la nuova Opel Corsa-e è sicuramente una vettura da tenere d'occhio. Il produttore tedesco inoltre ha appena esteso la gamma, che ora si può acquistare con ben 11.000 euro di incentivi.

Grazie all'Ecobonus governativo è possibile avere 6.000 euro di sconto rottamando una vettura inquinante (Euro 0, 1, 2 o 3), Opel dal canto suo aggiunge sul piatto altri 5.000 euro, ecco spiegati gli 11.000 euro di vantaggi. Volendo si possono sfruttare anche ulteriori incentivi regionali, per questo però controllate le disposizioni della vostra regione d'appartenenza.

Opel ha inoltre deciso di applicare il 50% di sconto per un periodo limitato sugli equipaggiamenti opzionali, dunque sembra essere un ottimo momento per prendere una Corsa-e 100% elettrica. Sopra però parlavamo di estensione della gamma: è infatti arrivata a listino la nuova Opel Corsa-e in allestimento GS Line, la variante sportiva dell'elettrica tedesca.

Ora possiamo dunque scegliere fra Edition, Elegance e GS Line, tre linee differenti che partono però da un'autonomia comune di 337 km WLTP e da un ventaglio di assistenti alla guida (ADAS) alquanto ricco, dal Sistema di Frenata Automatica di emergenza basato su radar al Sistema per la prevenzione dei colpi di sonno. La novità GS Line si presenta inoltre con un motore da 100 kW (136 CV) e un'accelerazione da 0 a 100 km/h possibile in 8,1 secondi.