La nuova Opel Corsa 2024 con Snapdragon Cockpit, anche Hybrid a 48 V

Oggi 24 maggio è una giornata particolarmente movimentata per il mondo dei motori: Hyundai ha svelato i prezzi della KONA 2024, BMW invece ha presentato le nuove Serie 5 e i5. Ora anche Opel si aggiunge all'appello: ecco il design della nuova Corsa.

Dopo l'importante restyling avvenuto nel 2019, l'Opel Corsa è pronta ad aggiornarsi di nuovo per affrontare al meglio le nuove sfide che il futuro impone all'intera industria. Sul fronte del design abbiamo il caratteristico frontale Opel Vizor nella parte anteriore, mentre al posteriore campeggia la scritta Corsa posizionata al centro.

Fra gli optional la nuova Corsa offre una plancia digitale basata sulla piattaforma Snapdragon Cockpit di Qualcomm Technologies (il futuro dell'automotive secondo Stellantis e Qualcomm), con schermo touch fino a 10", inoltre tornano i fari matrix Intelli-Lux LED, ora ancora più precisi grazie a un gruppo da 14 elementi. In particolare il sistema di infotainment di nuova generazione supporta gli aggiornamenti via internet e risponde al comando "Hey Opel" per svolgere diverse funzioni semplicemente utilizzando la voce naturale. Per la prima volta inoltre Apple CarPlay e Android Auto potranno essere utilizzati su Opel Corsa anche wireless.

Grande protagonista della nuova gamma sarà ovviamente la nuova Opel Corsa Electric, che sarà più potente e con 402 km di autonomia WLTP dichiarata nella sua versione da 115 kW/156 CV. A listino troveremo però anche la versione base da 100 kW/136 CV fino a 357 km di autonomia WLTP. La batteria di bordo si ricarica fino a 100 kW e va dal 20 all'80% in soli 30 minuti presso colonnine adeguate.

Fra le motorizzazioni termiche invece figura per la prima volta nella storia del marchio una variante Mild Hybrid a 48 V. I propulsori benzina offriranno 74 kW/100 CV e 100 kW/136 CV con un nuovo cambio automatico a doppia frizione. Prezzi e allestimenti per l'Italia saranno ovviamente diffusi successivamente.