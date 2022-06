La nuova Opel Astra Plug-in Hybrid al MIMO 2022: è compatibile con l'Ecobonus

Dallo scorso mese di maggio sono attivi i nuovi incentivi auto e moto 2022, anche se i fondi per le auto Euro 6 a benzina e diesel sono già finiti (con emissioni comprese fra 61 e 135 g/km). Restano però ancora disponibili i fondi per le Plug-in Hybrid, categoria a cui ora si aggiunge anche la nuova Opel Astra.

La nuova Opel Astra Plug-in Hybrid è attualmente esposta in Piazza Duomo grazie al MIMO 2022 (Milano Monza Motor Show) e può esser vista fino a domenica 19 giugno. Non solo: presso lo spazio antistante il Castello Sforzesco è persino possibile provarla nell'area test del MIMO 2022, qui trovate la mappa completa delle installazioni del MIMO 2022.

Presentata da pochissimo dal marchio del fulmine, la nuova Opel Astra Plug-in Hybrid si propone come una hatchback estremamente spaziosa e versatile, con 180 CV di potenza e un'autonomia Full Electric di ben 60 km secondo il ciclo WLTP. Nuova Opel Astra è già in concessionaria con un listino che parte da 24.900 euro, con il marchio Stellantis che ha pensato a diverse offerte e rate mensili che partono da 199 euro per la motorizzazione termica, 249 euro per la Plug-in Hybrid.

La variante con batteria può essere acquistata da 33.847 IVA inclusa, è dunque perfettamente compatibile con gli incentivi attuali - che permettono di sottrarre 4.000 euro al totale in caso di rottamazione. E non è tutto: con Opel Goes Electric si ottengono 3 anni di assistenza e manutenzione ordinaria, 1 anno di ricariche illimitate, una Easy Wallbox, 90 giorni o 3.000 km per restituirla.