Opel Astra E avvistata in compagnia di una VW ID.3: l'allievo impara dal maestro

La Volkswagen ID.3 è senza dubbio una delle miglori auto elettriche compatte, ma la concorrenza nel suo segmento non sta con le mani in mano, e infatti la nuova Opel Astra E full electric è stata avvistata assieme alla compatta di Wolfsburg durante una sessione di test con cui Opel cercava di apprendere dal prima della classe.

Le due vetture infatti si daranno battaglia sul mercato essendo simili sotto vari punti di vista, ma altrettanto diverse in altri aspetti. La Volkswagen ID.3 ad esempio, sebbene sia già sul mercato rispetto alla sfidante, è nata su una piattaforma completamente nuova (la piattaforma MEB di Volkswagen offrirà fino a 700 km di autonomia) e studiata appositamente per adottare un powertrain elettrico, mentre la novità made in Rüsselsheim è stata adattata per accogliere la propulsione full electric partendo da una piattaforma nata per le vetture a motore termico o ibride.

Ciò comporta delle inevitabili differenze anche all’interno dell’abitacolo, con la ID.3 che offre una migliore abitabilità grazie al fondo piatto, al contrario dell’Astra che mantiene il fastidioso tunnel centrale nonostante la propulsione elettrica. In termini tecnici però le due vetture sono simili, ed entrambe offrono un’autonomia niente male in proporzione alla loro stazza: Opel Astra E infatti adotta una batteria da 54 kWh che permette un’autonomia fino a 416 km, ovvero numeri simili alla ID.3 equipaggiata con la batteria da 58 kWh che le permette di percorrere fino a 426 km.

Soltanto il tempo ci dirà come andrà il mercato delle due auto, ma nel frattempo vi ricordiamo che Opel è al lavoro su un’Astra EV ad alte prestazioni che sfiderà ID.3 GTX.