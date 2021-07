Ecco la nuova Opel Astra: avrà un design radicale e tecnologie all'avanguardia

La vettura visibile dalla galleria di immagini in calce è la nuova Opel Astra e, come potreste notare voi stessi attraverso il design moderno e radicale, Stellantis si è proposta di far compiere un importante balzo in avanti alla hatchback tedesca, sia in termini estetici che per parametri tecnologici.

Il veicolo va a basarsi sulla stessa piattaforma EMP2 che getta le fondamenta per l'ultima Peugeot 308. La nuova generazione, che nel Regno Unito verrà importata sotto marchio Vauxhall, andrà a garantire ai consumatori ogni tipo di motorizzazione: benzina, diesel e plug-in hybrid, mentre nel prossimo futuro potrebbe arrivare anche una variante completamente elettrica.

Alla base troviamo un motore benzina turbocompresso a tre cilindri da 1,2 litri, ordinabile con un output di 109 o 130 cavalli di potenza. Il diesel invece sarà a quattro cilindri, ma offrirà comunque 130 cavalli. I propulsori tradizionali saranno accompagnati di serie da un cambio manuale a sei rapporti, ma per gli amanti dell'automatico sarà messo a disposizione un otto rapporti.

Virando sull'ibrido cresce anche la grinta: si parte dal 1,6 litri turbocompresso da 150 cavalli per arrivare a 180 cavalli e finire a 225 cavalli per il modello più costoso, il quale monterà un pacco batterie da 12,4 kWh per un range a zero emissioni da 50 chilometri.

Riguardo le dimensioni generali, per la nuova Astra riportiamo una lunghezza di 4.374 mm, una larghezza di 1.860 mm ed un'altezza di 1.470 mm. Si tratta di misure che palesano una crescita dimensionale importante rispetto alla precedente iterazione.

Sullo stile di interni (anticipato in parte lo scorso mese) ed esterni lasciamo a voi il giudizio, ma dovete sapere che nell'abitacolo troverete ben due display da 10 pollici: uno per il quadro strumenti e l'altro per la gestione dell'infotainment. L'Opel Astra 2022 vanterà anche un nuovo ed accattivante volante, e molti saranno felici di sapere che l'abitacolo includerà anche un head-up display.

Per il momento non abbiamo informazioni inerenti i prezzi e gli allestimenti, ma in chiusura vogliamo proiettarci ulteriormente verso il futuro del brand rimandandovi alla assurda Opel Manta-e: il crossover coupé si farà davvero.