Opel assicura: 'Pronta un'auto elettrica low cost', ma c'è da pazientare

Florian Huettl, responsabile del marchio Opel, ha annunciato l'arrivo di un modello economico, con un prezzo previsto inferiore a 25.000 euro, senza considerare gli incentivi governativi all'acquisto. Questo nuovo veicolo dovrebbe essere lanciato non prima del 2026.

Opel ha presentato il restyling della Corsa elettrica al Motor Show di Monaco, rendendola già disponibile per l'acquisto al prezzo di 36.050 euro. Tuttavia, questo prezzo può essere considerato elevato per alcuni acquirenti. Ci possiamo aspettare che questo modello misterioso prenderà il posto dell’attuale generazione della Corsa.

Opel sembra essere in una posizione leggermente indietro rispetto a Stellantis quando si tratta di veicoli elettrici accessibili. Fiat ha fatto una promessa simile a quella di Opel con un modello di fascia bassa il cui lancio previsto per luglio 2024.



Questi veicoli condivideranno una piattaforma chiamata "Smart Cars", che è una versione semplificata della base utilizzata per la Corsa elettrica e la Peugeot 208. Sembra inoltre che Stellantis potrebbe anche sviluppare la nuova piattaforma STLA Small, dedicata ai veicoli elettrici urbani, entro quel periodo.

Dal 2024, Opel prevede di offrire un'intera gamma di veicoli elettrici, con il lancio di versioni connesse dei sostituti di Crossland e Grandland. Il capo di Opel ha dichiarato che dal 2025 i nuovi modelli saranno esclusivamente elettrici. Inoltre, è previsto il lancio della Manta, che sarà una sorta di successore indiretto della Insignia e che è stata anticipata dal concept chiamato Experimental presentato a Monaco. Opel sembra quindi essere impegnata nella transizione verso una gamma di veicoli sempre più elettrici nei prossimi anni, il tempo stringe e la concorrenza è inferocita.