Opel anticipa il design della nuova Astra, che sarà anche elettrificata

La Opel Astra è di sicuro uno dei grandi best seller del marchio tedesco e ora sappiamo come sarà la prossima generazione, sia all'esterno che all'interno. Questa new gen sarà anche la prima ad avere una versione elettrificata.

Come dichiarato dallo stesso brand teutonico, la nuova Astra reinterpreta la filosofia stilistica Bold and Pure, ovvero audace e pura. “La prossima Opel Astra aprirà un emozionante nuovo capitolo nella storia trentennale della nostra compatta”, ha dichiarato Michael Lohscheller, CEO Opel. “Siamo certi che la prossima generazione di Opel Astra lascerà un segno e porterà al nostro marchio molti nuovi clienti”.

Fra le novità tecnologiche troviamo il Pure Panel al posto di guida, con superfici completamente vetrate, mentre ritorna l'impostazione Opel Vizor vista per la prima volta sul nuovo Opel Mokka. Abbiamo poi il ritorno dei super sottili fari anteriori IntelliLux LED, solitamente installati su vetture di categoria superiore.

La nuova Opel Astra è stata progettata e ingegnerizzata a Rüsselsheim in Germania e sarà disponibile nella dinamica versione 5 porte e nella flessibile station wagon Sports Tourer. Quasi superfluo ricordare come per Opel sarà un nuovo passo in avanti verso la completa elettrificazione della gamma. Che ne dite della nuova plancia ridisegnata? Vi aspettate una "Corsa sotto steroidi”?