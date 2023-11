Opel abbandona il segmento delle Citycar Ev economiche? Il CEO pare non crederci

Florian Huett, CEO di Opel, pare non credere nelle auto elettriche al di sotto dei 20.000 euro, in contrasto con l'annuncio della cugina Citroën, che ha annunciato la ë-C3 inizialmente al prezzo di 23.300 euro e una variante ancora più accessibile prevista entro il 2025 a un prezzo minimo di 19.990 euro.

Ciò solleva l'interrogativo se Opel lascerà a Citroën e Fiat, quest'ultima con la futura Panda elettrica prevista per il 2024, la possibilità di partecipare alla festa delle city car elettriche più convenienti rispetto all'ormai punto di riferimento, ovvero Dacia Spring (ecco perchè Dacia Spring sta diventando l'elettrica più venduta in Europa).

D'altro canto, sembra che il marchio tedesco si collocherà appena sopra una ë-C3 a 23.300 euro, rimanendo molto più accessibile rispetto a un'Opel Corsa Elettrica che oggi ha un prezzo di base di 36.000 euro; inoltre, comprare una Opel Corsa dei primi anni 2000 potrebbe essere un investimento molto redditizio.

Opel potrebbe considerare l'uso di nomi come Agila o Karl per un suo nuovo modello, poiché entrambi hanno una storia nella linea di vetture Opel. L'Opel Agila è stato prodotto in due generazioni, dal 2000 al 2008 e poi dal 2008 al 2015, con varianti distribuite anche sotto il marchio Suzuki con i nomi Wagon R e Splash. L'Opel Karl è subentrato nel 2015 e ha condiviso il suo pianale con quello della Chevrolet Spark. Va inoltre menzionata l'Opel Adam, lanciata dieci anni fa, che ha cercato di posizionare Opel nel segmento delle "mini" di classe superiore, anziché come vetture entry-level a prezzi accessibili.