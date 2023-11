OOONO CO-DRIVER vi segnala imprevisti e autovelox: è in sconto per il Black Friday Amazon

Conoscete già OOONO CO-DRIVER, il dispositivo di sicurezza che vi avverte in tempo reale di eventuali problemi lungo il vostro percorso in auto? Sarà protagonista di un’offerta speciale dal 17 al 27 novembre, ovvero nella settimana del Black Friday di Amazon.

Il prezzo originale del dispositivo è solitamente di 49,95 euro, dal 17 al 27 novembre però sarà scontato del 30%, arrivando così a costare 34,95 euro. Ma cosa offre l’OOONO CO-DRIVER? Può essere un valido alleato per viaggiare in totale sicurezza, è infatti un segnalatore in tempo reale di “problemi” lungo il percorso: pensiamo a incidenti, lavori stradali, auto in panne, ostacoli sulla strada e autovelox. Un segnale acustico e uno visivo attirano l’attenzione del conducente, che può così adeguare la velocità per tempo per affrontare eventuali imprevisti sulla strada o tornare entro i limiti di legge.

Il dispositivo è progettato senza schermo, così da non distrarre il conducente, si attiva in automatico quando rileva del movimento, poi si spegne ad auto ferma. Non bisogna effettuare abbonamenti aggiuntivi, non ci sono costi occulti, bisogna soltanto scaricare l’app e configurare il dispositivo. Lo smartphone deve avere l’app in background e avere connessione dati, GPS e Bluetooth attivi. La batteria del CO-DRIVER è una CR2450, si sostituisce facilmente e dura circa 1 anno.

In Europa OOONO CO-DRIVER ha già venduto oltre 2 milioni di unità, sarà interessante vedere cosa succederà dopo la settimana del Black Friday in arrivo...