Online la piattaforma degli incentivi auto: dopo 9 ore già spariti 100 milioni per Euro 6

Alle 10 del mattino di oggi 25 maggio il Mise ha aperto ufficialmente la piattaforma per accedere agli incentivi auto e moto 2022, in 7 ore però i fondi per le nuove auto Euro 6 erano già quasi dimezzati.

Possiamo definirlo un vero e proprio Click Day, con gli utenti corsi a richiedere l'incentivo per le nuove auto Euro 6 con emissioni di CO2 comprese fra 61 e 135 g/km. Allo stato attuale, mentre scriviamo (alle 18:47), dei 170 milioni di euro iniziali per la suddetta fascia di bonus sono rimasti soltanto 72.782.000 euro. Per quanto riguarda la fascia 21-60 g/km, dedicata sostanzialmente alle auto Plug-in Hybrid, la situazione è ancora rosea con 206.817.250 euro a disposizione degli utenti, più o meno lo stesso inoltre si può dire della fascia 100% elettrica: ci sono ancora 195.405.000 euro a disposizione degli utenti che hanno intenzione di acquistare una Full Electric (qui le auto elettriche da acquistare con l'Ecobonus 2022).

Il primo giorno effettivo di incentivi dunque restituisce un quadro abbastanza chiaro: pur essendo per alcuni "anacronistiche", le auto Euro 6 a motore termico risultano ancora le più comode e richieste dal pubblico, che evidentemente ha paura di passare al 100% elettrico. Inoltre i prezzi, pur essendo simili (max 35.000 euro più IVA per Full Electric e termiche Euro 6), permettono di accedere a vetture totalmente differenti (le termiche a parità di prezzo sono di fascia più alta), dunque gli italiani stanno preferendo auto più sostanziose rispetto al salto nel vuoto elettrico.

Questo nonostante i migliori incentivi: sulle Full Electric infatti è possibile prendere 3.000 euro senza rottamazione, 5.000 euro con rottamazione, mentre con le Euro 6 si ottengono solo 2.000 euro a fronte di rottamazione. Per saperne di più: ufficiali i nuovi incentivi auto e moto 2022.