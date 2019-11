Online una petizione per cambiare nome al SUV Ford Mustang Mach-E

In un mondo digitale in cui si avviano petizioni praticamente per qualsiasi cosa, doveva succedere anche questo: un gruppo di appassionati ha lanciato una nuova petizione online per cambiare il nome al SUV elettrico Ford Mustang Mach-E.

Se per l'ovale blu è stato un modo per rilanciare, dopo 55 anni di quiete, il marchio ad alte prestazioni Mustang, sfruttandolo per inaugurare una nuova era 100% elettrica, per gli appassionati più incalliti si è trattato di un vero e proprio affronto. Passi lo switch alla tecnologia elettrica, del resto i più grandi produttori del mercato hanno già lanciato (o stanno per farlo) un'auto a zero emissioni dal carattere sportivo, la dissociazione più grande però sarebbe nell'accostare il nome Mustang a un SUV di dubbio gusto estetico.

Parliamo infatti di un nome che denota una delle più famose e longeve muscle car del mercato americano, vetture iconiche esportate in tutto il mondo per la loro aggressività e velocità. Se Ford avesse elettrificato una Mustang classica probabilmente non sarebbe successo nulla. Gli appassionati invece vogliono solo che il nuovo SUV EV abbandoni il badge Mustang, potendosi del resto chiamare in qualsiasi altro modo, qualcuno ha proposto "Taurus" ma, trattandosi di un nuovo modello originale, potrebbe andar bene davvero qualsiasi cosa che suoni in maniera accattivante.

Che Ford non abbia avuto abbastanza coraggio per aprire totalmente un nuovo capitolo della sua storia? In ogni caso se siete d'accordo con ciò che pensano gli appassionati americani e volete firmare, ecco il link diretto alla petizione.